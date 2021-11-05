Мнение: О новой жертве загадочного российского «Новичка»

Страшный и смертоносный российский яд «Новичок», наводящий ледяной ужас на западного обывателя, снова засветился в деле. Причём, на Западе, в Берлине.

Хотя поначалу ничто не предвещало…

Примерно пару недель назад экстренные немецкие службы примчались к российскому посольству в столице объединённой Германии. Но медикам оставалось лишь констатировать смерть. И тогда в дело вступили полицейские.

Всё завертелось очень интересно…

Человек, который найден мёртвым около посольского здания в Берлине, оказался российским дипломатом, он занимал должность второго секретаря посольства. По официальной версии, смерть наступила от падения с высоты. Полиция заключила, что погибший, вероятно, «выпал из окна» одного из верхних этажей посольства. Что несколько странно: в здании всего четыре этажа.

Точная причина смерти до сих пор не установлена. Посольство не согласилось на проведение вскрытия, назвав инцидент «трагической случайностью». Со своей стороны немецкие власти сообщили, что в курсе гибели сотрудника посольства РФ в Берлине, но не комментируют детали происшествия из соображений защиты личных данных. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

То, что не сказали дипломаты, сообщили журналисты. Der Spiegel утверждает, что погибший не просто занимал должность второго секретаря посольства с лета 2019 года, а одновременно выполнял функции агента Федеральной службы безопасности. Меж тем стало известно его имя. Говорят, что погибший — Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.

Именно это подразделение российской спецслужбы, по утверждению группы расследователей, стояло за отравлениями Алексея Навального, Дмитрия Быкова, Владимира Кара-Мурзы. И якобы во всех случаях использовались отравляющие вещества семейства «Новичок».

Впрочем, это удивительно загадочные яды. В XXI веке они всплывали в каждом громком скандале с якобы отравлением российских оппозиционеров и прочих неугодных власти лиц, кроме «полониевого дела». При этом смертельно ядовитый даже в микродозах «Новичок» так никого и не убил толком: по некоторым данным, британская бродяжка Дон Стёрджесс, нашедшая флакон с токсичной жидкостью неподалёку от Солсбери, где была зафиксирована «попытка отравления» экс-шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью, скончалась всё-таки от совсем другой интоксикации организма. А кота из дома Скрипалей, несколько дней вдыхавшего ядовитый воздух и сильно страдавшего, усыпили сами британцы. Хотя могли бы ему просто молочка налить.

И вот теперь старуха с косой настигла того, кто был, пусть и косвенно, связан с «Новичком» совсем с другой стороны. 35-летний вполне успешный продолжатель силовой династии случайно «выпал из окна» 4-го этажа и убился насмерть.

Что это, рука Немезиды или чья-то злая воля? И так ли уж загадочный «Новичок» здесь ни при чём?

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