В Колумбии задержали обвиняемого в связях с ИГ россиянина

Полиция Колумбии задержала в Боготе гражданина России, обвиняемого в участии в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщила полиция.

«Национальная полиция Колумбии смогла задержать с целью последующей экстрадиции в Боготе гражданина РФ Владимира Таранца, известного как «Али Али», которого власти его страны считают членом террористической организации «Исламское государство», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее в Болгарии был задержан якобы житель РФ по подозрению в промышленном шпионаже.