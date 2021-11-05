В Колумбии задержали обвиняемого в связях с ИГ россиянина
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Полиция Колумбии задержала в Боготе гражданина России, обвиняемого в участии в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщила полиция.
«Национальная полиция Колумбии смогла задержать с целью последующей экстрадиции в Боготе гражданина РФ Владимира Таранца, известного как «Али Али», которого власти его страны считают членом террористической организации «Исламское государство», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее в Болгарии был задержан якобы житель РФ по подозрению в промышленном шпионаже.
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