 

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве

05.11.2021, 20:38, Новости дня
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве, сообщается на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУСК РФ по городу Москве Стрижову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении группы лиц на мужчину с ребенком в Новой Москве», – говорится в сообщении на сайте СК.

Подчеркивается, что Бастрыкин поручил принять неотложные меры к установлению личностей всех нападавших и их задержанию, а также дал указание ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.

Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки. Задержаны двое подозреваемых.



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