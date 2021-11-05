Мнение: Ковидофрения в Шереметьево

За минувшие сутки в России выявили более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом. За эти же сутки от COVID скончались 1192 человека.

И поэтому мне понятна логика решения о временном закрытии в городах кафешек и ресторанов. Это сделано для того, что бы люди сидели дома, не собирались в компании…

Но когда в аэропортах кафешки работают только на вынос – это попахивает шизофренией.

Количество пассажиров в зонах вылета не меняется от того, закрыты кафешки или работают. А вот концентрация людей в зонах ожидания из-за закрытия кафешек увеличивается.

Если это не ковидофрения, что это такое?

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