 

Из окна посольства РФ в Берлине «выпал» дипломат

05.11.2021, 20:32, Разное
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The Insider считает, что погибший — сын генерала Второй службы ФСБ Кирилл Жало.

Около посольства РФ в Берлине 19 октября около 7:20 берлинская полиция обнаружила тело российского дипломата. Службы экстренной помощи не смогли реанимировать его. Об этом рассказывает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, гражданин мог «упасть» с верхнего этажа комплекса посольства на Беренштрассе в районе Митте в Берлине. 35-летний гражданин, согласно официальному дипломатическому списку, был аккредитован в Берлине с лета 2019 года как второй секретарь посольства. Немецкие службы безопасности, по информации Der Spiegel, считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ.

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил факт гибели сотрудника российского посольства, но добавил, что не может привести никаких подробностей из-за положений о защите персональных данных и информации.

Расследование или вскрытие тела на территории Германии также было невозможным, уточняет Der Spiegel. Российское посольство, по информации издания, репатриировало тело на следующий день.

По версии The Insider* и Bellingcat*, погибший — Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.

Это Управление входит во Вторую службу ФСБ РФ (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) и, по версии расследователей, связано в том числе с отравлением политика Алексея Навального и журналистов Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

База регистрации автомобилей, по информации издания, подтверждает, что Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону. Жало, как отмечает The Insider, проанализировав кэшированные данные Google, был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года.

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3 ноября Bellingcat и The Insider опубликовали, как утверждают журналисты, документы Управления собственной безопасности ФСБ по делу против троих москвичей, подозреваемых в «пробиве» абонентских данных предполагаемых отравителей Навального. В опубликованных бумагах контрразведка признает, что использованные в расследовании Bellingcat номера и оглашенные личные данные действительно принадлежат действующим сотрудникам ФСБ РФ.

1 ноября в Москве задержали троих мужчин, подозреваемых в поиске личных данных, которые затем были использованы в расследованиях Навального. Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев за деньги искали в даркнете данные частных лиц, используя поддельные документы сотрудников МВД. Им предъявили обвинения в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров.

*Внесено Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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