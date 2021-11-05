Мнение: А учить не пробовали?

А учить не пробовали?

Когда я училась в вузе, вакцинопрофилактику нам почти не преподавали. Несмотря на педиатрический факультет. Пара занятий про национальный календарь прививок на курсе поликлинической педиатрии; на курсе инфекционных болезней пара слов в духе "от этой инфекции есть вакцина" – вот, пожалуй, и всё. А у лечебников, как я понимаю, и того не было. Потому что преподавание не изменилось со времен, когда вакцинация была обязательной, и разбираться в ней было не обязательно – надо было просто всех вакцинировать согласно календарю и приказам

Не разбирают подробно состав вакцин, механизм действия, истинные и ложные медотводы, антипрививочные мифы. Не разъясняют, как беседовать с настроенными против вакцинации гражданами. У меня в поликлинике участковый терапевт вообще не знает, какие вакцины положены взрослым по календарю, и тем более, вне его.

И, судя по тому, что свежевыпустившиеся педиатры путают живые и инактивированные вакцины, ситуация с преподаванием не особо изменилась. В дальнейшей последипломной жизни вакцинопрофилактику тоже не преподают.

В итоге в вакцинации разбираются те немногие, кто по роду деятельности ею занимается, и отдельные люди (не обязательно врачи), которым просто интересна эта тема. А среднестатистический медработник в вопросах вакцинации разбирается так же, как человек без медицинского образования.

Так вот, может, прежде чем привлекать врачей к ответственности за то, что они не изучали, стоит их обучить? Когда началась пандемия, на портале НМО было 2 обязательных к прохождению модуля про ковид. И все врачи в обязательном порядке их проходили. Что мешает создать модуль про вакцины от ковида и сделать его обязательным? Вот прям с механизмом действия разных вакцин, разбором антипри-мифов, медотводов?

А начинать надо с введения курса по вакцинопрофилактике в программу вузов, конечно.

UPD. Я сама достаточно хорошо разбираюсь вакцинации, и при случае знаю, где найти нужную информацию. И кое-чему нас научили в вузе – у нас была довольно суровая кафедра биологии (спасибо за базовые знания по вирусологии и генетике), а на инфекциях преподаватель тоже был вакциноманьяком типа меня, поэтому он нам рассказывал чуть больше, чем требовалось по программе. Но не всем так повезло, как мне. Поэтому, хотя я не люблю антипрививочников, считаю, что для того, чтобы их число уменьшилось, их надо, прежде всего, просвещать, а не грозить уголовным наказанием.

(с) Елена Адкина

https://www.facebook.com/elena.adkina.7/posts/4827949260600922 – цинк

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