“Всё будет исключительно добровольно”: в российских аэропортах открылись пункты откачки зарубежных вакцин

В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга в тестовом режиме заработали пункты откачки вакцин Pfizer, AstraZeneca и Moderna. В Минздраве уточнили, что при условии если опыт будет признан успешным, то подобные пункты откроются и в других крупных аэропортах, а также на некоторых вокзалах.

“С сегодняшнего дня в Пулково, а также в московских Шереметьево, Внуково и Домодедово россияне смогут по желанию откачать себе вколотую им за границей вакцину иностранного производства и поставить вместо нее ”Спутник-V”. На данный момент откачать можно только вакцины производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Moderna, однако планируется в ближайшем времени расширить список препаратов”, — говорится в пресс-релизе.

Позже в отдельном комментарии уполномоченный по откачке вакцин Ольга Рябинина ответила на вопросы, касающиеся этого нововведения.

“О принудительной откачке речи не идёт. Всё будет исключительно в добровольном порядке. Единственное исключение составляют граждане, которых таможня заподозрит в ввозе иностранных вакцин с целью последующего сбыта. В таких ситуациях мы, конечно, будем с таможней сотрудничать. Но пока это единичные случаи. Откачать ”ЭпиВакКорону” и заменить на Спутник-V мы, к сожалению, не сможем. Мы связывались с разработчиками этой вакцины и узнали, что препарат изначально разрабатывался с целью обеспечить невозможность откачки. Такую процедуру вам никто не проведёт, а те, кто предложит провести – или мошенники или шарлатаны”, — заявила она.

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