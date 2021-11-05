Мнение: Смертность среди привитых и непривитых, дети тоже болеют и животные-ковидоносцы

1. Большой разбор антипрививочных мифов от коллеги genby. Цитировать не буду, однако советую обратить внимание на диаграмму, показывающую результаты исследования в США на крупной выборке в сотню тысяч вакцинированных и сотню тысяч невакцинированных, заболевших ковидом. Привитые американцы в 16 раз реже попадали в больницу, при этом была зафиксирована всего лишь одна смерть, тогда как среди непривитых — более 400 смертей:

https://genby.livejournal.com/949898.html

Российские вакцины (по крайней мере, очень массовые Спутник и Спутник Лайт) по эффективности почти не отличаются от американских, так что можно ожидать, что и у нас эффект от вакцинации примерно такой же.

Впрочем, не всё так благостно, ибо время уже упущено. Приведённая статистика — это данные на середину лета. С тех пор в игру вступил новый штамм Дельта, против которого прививки помогают хуже. К тому же, люди вернулись из летних отпусков, стали чаще заражать друг друга, а холодная осенняя погода снизила уровень иммунитета. Смертность от ковида резко выросла и в США, и у нас. У американцев, однако, процент вакцинированных почти в два раза выше, и там смертность уже пошла на спад:

По графику видно, что даже несмотря на штамм Дельта, американцы прошли нынешнюю волну ковида с гораздо меньшими человеческими потерями, чем предыдущую. В США тоже имеются свои антипрививочники, и ближе к 60% населения темпы вакцинации резко застопорились. Между тем, среди оставшихся 40% вирусу очень даже есть, где разгуляться (ведь это около 130 миллионов человек).

2. Чем шире распространение эпидемии, тем чаще болеют дети. Если у ребёнка проблемы со здоровьем (ожирение или иммунные заболевания, например) возрастает риск получить тяжёлую форму ковида:

https://lenta.ru/news/2021/11/03/children/

В том числе болеют и новорождённые дети:

https://lenta.ru/news/2021/10/30/murashko_baby_covid/

Федеральный консультативный центр оказывает помощь во Владимирской области в лечении младенца трех дней отроду, который заразился от матери коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, новорожденный тяжело переносит COVID-19. «Ребенок в возрасте трех дней жизни заболел новой коронавирусной инфекцией, заразился от мамы, тяжелое течение, потребовалась искусственная вентиляция легких», — заявил он.

Мурашко рассказал, что диагноз ведется совместно с центром с момента постановки. Он указал, что в ходе рабочего визита в регион обсуждался вопрос о возможности перевода младенца в другое медучреждение.

Министр здравоохранения также призвал беременных привиться от коронавируса. «Антитела, выработанные у матери, проходят плацентарный барьер, в том числе защищают новорожденного» — пояснил он.

В сентябре ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что беременные женщины, которые вакцинировались против COVID-19, передают своим детям антитела, борющиеся с вирусом, когда те еще находятся в утробе матери. Исследователи отметили, что вакцины обладают способностью защищать две жизни одновременно, предотвращая тяжелые заболевания как у матери, так и у ребенка.

3. Пока мы медлили с вакцинацией людей, ковид уже успел закрепиться в популяциях диких животных:

https://lenta.ru/news/2021/11/03/deers/

Ученые из Университетов Пенсильвании и Айовы обнаружили в США сотни белохвостых оленей, зараженных коронавирусом. Их исследование опубликовано на портале biorxiv.

Как считают специалисты, вирус передался животным от людей, и начал стремительно распространяться среди животных. В период с апреля 2020 по январь 2021 года ученые отбирали особей для тестирования в Айове и выяснили, что до 80 процентов были заражены.

По мнению экспертов, экспансия вируса среди наиболее распространенных видов животных в Северной Америке может еще больше затруднить искоренение патогена. В особенности, если они станут резервуаром мутаций COVID-19. В этом случае со временем он станет более вирулентным и научится обходить нынешние вакцины, считают ученые.