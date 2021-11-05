Интуиция не подведет Козерогов в сентябре: какой самый благоприятный месяц для каждого знака зодиака

Вы наверняка не раз замечали, что некоторые месяцы несут вам сплошные разочарования, в то время как другие дарят хорошее настроение без повода, помогают добиваться поставленных целей и исполняют желания. Все дело в том, говорят астрологи, что для представителей разных знаков зодиака благоприятны разные месяцы.

Овен

Людям этого знака зодиака идеально подходит конец осени. Лучшее время – ноябрь. В этом месяце Овны могут заняться самопознанием, принять важные решения и уладить давние проблемы. А еще, говорят астрологи, в ноябре Овны смогут наладить контакт с самыми разными людьми и организовать важное мероприятие. Конец месяца отлично подходит для того, чтобы начать нечто особенное!

Телец

Тельцы довольно часто бывают упрямы и немногословны, говорит гороскоп. Наиболее благоприятный для них месяц – апрель. Это время обновления, которое положительно скажется на эмоциях. Контакты с людьми будут проходить мягко и легко, а в личных отношениях будет немало положительных моментов. В апреле Тельцы будут иметь успех в любых начинаниях.

Близнецы

Положительно на представителях этого знака зодиака сказывается середина зимы. В январе Близнецы могут “заморозить” разногласия с самими собой, получить порцию уверенности в собственных силах. А еще январь – идеальное время для реализации самых заветных желаний. Действуйте – и вы точно добьетесь успеха.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, как правило, имеют позитивный и веселый нрав. Октябрь поможет им настроиться на серьезный лад и решить наконец-то важные вопросы. В это время у вас трезвый ум и ясные мысли, которые способствуют прогрессу в карьере. Дела, начатые в этот момент, не разочаруют в будущем.

Лев

Ваш месяц – июль. Самое жаркое время года будет усиливать все ваши сильные стороны. Середина лета – то время, когда жизненные силы и энергия будут бурлить, вы сможете посвятить себя развитию и совершенствованию. А все новые навыки, которые вы получите в июле, непременно пригодятся вам в жизни!

Дева

Ваше время для самореализации – февраль. Последний зимний месяц позволит вам быть максимально рациональными, научит мыслить и жить, принимая во внимания собственные интересы и цели. Пересмотрите свою жизнь, возможно, в феврале вы решитесь на глобальные перемены. Например, вы можете попросить о повышении заработной платы или задумаетесь о смене работы.

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Весы

Весы склонны к перепадам настроения. Но в декабре они способны сосредоточиться и решить важные проблемы. Браки, заключенные в это время представителями этого знака, чаще всего становятся успешными.

Скорпион

Ваш месяц – это август. Последний месяц лета будет положительно влиять на ваш характер, усилит ваши таланты. Вы можете наладить личную жизнь, улучшить взаимоотношения с партнером. А еще август для представителей данного знака зодиакального круга – отличное время для путешествия и отдыха.

Стрелец

Как правило, люди этого знака общительные и немного наивные. Но в июне их вряд ли обманут. В самом начале лета Стрельцы могут реализовать себя на работе и дома. В этот месяц можно будет легко различить, кто ваш друг, а кто враг. Возьмите судьбу в свои руки, и удача не заставит себя ждать.

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Козерог

Вы универсальный человек, способный адаптироваться к любым переменам, в том числе и к сезону. Ваш благоприятный месяц – это сентябрь. Начало осени положительно сказывается на карьере и личной жизни. Действуйте решительно и спонтанно, положитесь на свою интуицию: в сентябре она точно не подведет.

Водолей

Люди этого знака зодиака могут проявить себя в первый месяц весны. Вместе с зимой позади остаются все трудности и неприятности. Март – время, когда вы можете забыть о проблемах и начать новый этап жизни. И отдых, и работа будут приносить вам удовольствие. Хорошо скажется этот месяц и на вашем бизнесе.

Рыбы

Для вашей яркой и необычной личности идеально подходит май. В это время желание проявить все свои лидерские качества будет укрепляться. Ваши мечты исполнятся, а путь к вашим целям будет прост. Звезды на вашей стороне!