Плоскостопие, высокий подъем, шишки или греческая стопа: как выбирать обувь по типу ног

Правильно подобранная обувь поможет сохранить ноги здоровыми, упростит ходьбу и защитит от опасных травм. Вам будет удобнее вести активный образ жизни, стоит только подобрать обувь, исходя из вашего режима активности и вашего типа ног. Вот как правильно это делать, чтобы не мучиться потом в неудобных балетках или туфлях.

Если у вас шишки

Такой дефект стопы называется бурсит. Это костяные угловатые бугорки, которые обычно образуются в суставе между большим пальцем ноги и стопой. Ношение неправильной обуви может способствовать их росту. В результате возникают проблемы: в 40-50 лет бурситы становятся болезненными, жесткими и ограничивают вашу подвижность. И это не единственная проблема.

Без лечения бурситы могут вызвать артрит нижнего сустава, эрозию его поверхности. Из-за того, что косточка большого пальца выступает, она болезненно трется о внутреннюю часть вашей обуви. Лучше в таком случае выбирать модели с закрытым носком и отличной поддержкой свода стопы, которая ограничивает расширение. Кроме того, обувь из мягкой, эластичной кожи «растягивается там, где находится косточка».

Избегайте супермодных туфель на высоких каблуках-гладиаторах. Обувь с тонкими ремешками — это «двойной удар» по ногам из-за высоты подъема и отсутствия поддержки. Обувь с закрытым носком кажется слишком теплой? Тогда выбирайте модели с мягким мыском, закрытым и достаточно устойчивым каблуком.

Если у вас загнутые пальцы

Это деформация, при которой пальцы стопы загибаются вниз, становясь похожими на когтистые. Это иногда бывает врожденным, но чаще связано с ношением слишком короткой или узкой обуви. Возникающие в результате проблемы: мозоли ( утолщенная кожа на верхней части, кончиках пальцев или по бокам) могут образовываться в результате трения между вашей кожей и обувью. Со временем может развиться остеоартрит в результате ненормального износа суставов.

На самом деле лето — отличная пора для страдающих этим недугом. Поищите поддерживающие сандалии с ремешками, которые не натирают пораженную область. Если вы покупаете туфли с закрытым носком, убедитесь, что он мягкий и вместительный.

Худшим выбором будут все узкие модели, вызывающие боль, когда кончики пальцев касаются обуви. И даже не думайте о туфлях-лодочках с острыми носками, которые сжимают пальцы ног. При ношении обуви вы можете использовать войлочные подушечки под пальцы, чтобы уменьшить боль.

Если у вас широкие ступни

Хотя широкие ступни — это врожденная черта, они также могут расширяться с увеличением веса. Возникающие проблемы: мозоли или утолщение кожи на ступнях могут образоваться из-за трения об узкую обувь. Это также может усугубить или вызвать бурсит. Многие туфли на высоком каблуке не предназначены для широкой стопы, но выход есть.

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Выбирайте обувь с широкой или круглой формой носка и на низком каблуке. К счастью, есть много модной обуви и более широких моделей. Худшим вариантом будут остроконечные туфли, которые ущемляют ноги, и шлепанцы, которые расширяют и без того солидные ступни. Вам нужна хорошая опора с рельефным сводом.

Летняя обувь подходит тем, у кого широкая стопа, потому что она более открытая и менее стесненная. Купите модель, которая подходит к самой широкой части вашей стопы, а затем просто подкладывайте пятку. Например, остановите свой выбор на туфлях на танкетке. Не выбирайте узкие модели.

Если у вас узкие ступни

Ваша обувь слишком широка для вас, даже если она идеальной длины? У вас могут быть узкие ступни. Это генетическая черта, при которой пятка уже, чем остальная часть стопы. Поэтому вы получаете чрезмерное движение, волдыри и раздражение на тыльной стороне стопы. Также может возникнуть артрит, стрессовые переломы, спортивные травмы,растяжение связок и боль в пятке.

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Проблема в том, что стандартная обувь средней ширины не сидит так плотно, как должна. Это, пожалуй, самая сложная ступня, которую трудно поместить в обувь. У тех, у кого узкая стопа, балетки часто открываются по бокам. Если вы можете легко вместить палец между ногой и внешним краем обуви, то это станет кошмаром для вашей стопы.

Ищите узкие модели любимых брендов. Вы также можете сделать вставки в обувь обычной ширины, чтобы обеспечить более плотную посадку. Если вы найдете туфли, которые вам подходят, купите их в максимально возможном количестве цветов.

Если у вас высокий подъем

У вас высокий подъем, если середина вашей стопы не касается земли, что нарушает равновесие вашего тела. В результате возникает проблема: стопа не поглощает удары должным образом, что у некоторых людей может вызвать боль в спине и с внешней стороны колен, поскольку сила, когда они ступают, идет наружу.

Нужно стараться подбирать обувь, которая не повредит подушечки стопы и не будет напрягать лодыжки и колени. Лучшие модели с прорезиненными каблуками или дополнительной амортизацией. Вам точно не подойдут балетки, многие из которых не имеют опоры для свода стопы. Пробковые подошвы могут быть спасением для вас, потому что натуральный материал хорошо поглощает удары. Женщинам с высоким подъемом также хорошо подойдут высокие каблуки.

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Если у вас плоскостопие

Оно возникает, когда свод стопы сводится к минимуму или никогда не развивается полностью. Это заболевание бывает врожденным, но может развиться во время беременности, поскольку увеличение веса меняет ваш центр тяжести. Гормоны тоже играют роль. Релаксин, гормон, который выделяется в третьем триместре, расслабляет ваши связки, в том числе те, что находятся в нижней части стопы. Это создает более плоскую ногу.

При плоскостопии могут возникать воспаления мышц голени, мышечные спазмы и подошвенный фасциит (боль в пятке). Все это сильно затрудняет ходьбу. Плоскостопие также может быть причиной болей в пояснице и коленях. Вам требуется обувь с внутренней арочной опорой. Поскольку часто рекомендуются ортопедические стельки, хитрость состоит в том, чтобы найти обувь, в которой будет такая вставка.

Лучшим вариантом будет закрытая поддерживающая обувь, которая контролирует расширение стопы. Более низкие каблуки лучше подходят для ваших ног. Если вы хотите подняться выше, возьмите широкий каблук для устойчивости. Худший вариант — это шлепанцы, балетные тапочки на плоской подошве и большинство сандалий. Эта обувь не имеет структуры и оказывает давление на подушечку стопы.

Если у вас греческая стопа

На медицинском языке такое явление называется «палец Мортона» — такой была фамилия в начале XX века хирурга-ортопеда, открывшего данную особенность. Она наблюдается у 15% людей и особых неудобств не доставляет. И все же иногда могут возникать болезненные мозоли, если будет подобрана неправильная обувь. Тогда масса тела при ходьбе будет распределена неверно.

Девушкам с длинным вторым пальцем лучше выбирать для себя ботильоны, туфли или сапоги с острыми осами. При этом обувь должна быть чуть больше положенного — примерно на размер. Тогда ступне будет наиболее удобно, вы не пострадаете от излишнего давления.

Как правильно выбрать обувь

Покупайте обувь вечером после тяжелого трудового дня. Убедитесь, что все пальцы двигаются свободно. Вам необходимо пространство, чтобы ступня размещалась внутри комфортно при ходьбе или беге. Обувь должна быть удобной, как только вы ее примеряете. Не полагайтесь на то, что туфли со временем «разносятся». При движении каблук не должен прыгать. Если кажется, что подушечка вашей стопы сдавлена, лучше возьмите больший размер.

Осмотрите подошвы – насколько они прочные, обеспечивают ли надлежащий захват? Пройдитесь по твердому полу и ковролину, сравните ощущения. Если вы занимаетесь спортом, подбирайте обувь именно для бега, езды на велосипеде, игры в футбол и так далее. Каждая из моделей отличается по весу, материалу, конструкции, чтобы защитить ступни от нагрузок и травм.