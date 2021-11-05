Паулина подписана – Личное мнение
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Даже в собственный юбилей Собчак не может не лажать. Могла бы выпить бокальчик шампанского, задуть 40 свечей и как-то расслабиться, что ли.
Но нет.
Ксении обязательно кому-то что-то нужно доказывать.
Фото: Соцсети
Сегодня вот взялась доказывать салатницам из Инстаграма то, что не боится красивую Паулину Андрееву, а чуть ли не взасос с ней дружит.
В свойственной ей манере, Ксюшадь в очередной раз облажалась.
Вот не надоело ей позориться?
Мы все помним фотографию, на которой Костик Богомолов взирает с горящими глазами на Паулину в тот момент, когда его самоварная жена глупо лыбится, не понимая, как вести себя в такой ситуации.
Вот эта самая фотография — в коллаже слева:
Фото: Соцсети
Помнит её и Ксения.
Прекрасно помнит и фотографию, и сам вечер, и эмоции, которые она испытала, когда её Костя обожал взглядом другую — красивую и прохладную — женщину.
И сегодня — в свой юбилей — несчастная, некрасивая Ксюшадь храбрится и делает вид, что ей — не больно, и с Паулиной она дружит.
Именно поэтому в сториз Инстаграма Собчак появилось поздравление от Паулины.
Ксения его быстренько запилила, доказывая и себе, и вам, и, конечно же, Костику, что она — не какая-то там ревнивая баба с бревна, а женщина продвинутая, цивилизованная и всё понимает.
«Мои любимые», — пишет Ксения и ставит сердечко. Или два.
Этот ход конём от Ксюшади вы видите в центре коллажа.
И всё бы ничего, только поздравление, которое Собчак приняла за слова от самой Паулины, принадлежит фанклубу красавицы. Скрин профиля — в коллаже справа.
Паулина, впрочем, подписана, чем фанаты очень гордятся.
Не знаю, поздравила ли Паулина с днём рождения Ксюшадь или нет. Скорее всего, нет.
Написала я этот пост — и как-то неловко за Ксению стало. Гадливо на душе. Не люблю, когда люди, охваченные страхом и комплексами, жалко лажают. Хочется отвести взгляд. Хочется обойти стороной.
Но я этого не делаю: не обхожу.
Почему?
Чтобы вы на их примерах учились и становились лучше.
Не стоит бежать по жизни заполошной курицей без головы. Голову нужно включать. Почаще. Думать побольше.
Чего я Ксении в её юбилей от всей души и желаю. Знаю, что пожелание моё не будет исполнено, но всё равно желаю.
А теперь расскажите-ка мне о своём публичном просёре? Лажали на публике: перед коллегами, незнакомцами, знакомыми?
Как дело было? Рассказывайте!
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Источник: Лена Миро
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