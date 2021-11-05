Паулина подписана – Личное мнение

Даже в собственный юбилей Собчак не может не лажать. Могла бы выпить бокальчик шампанского, задуть 40 свечей и как-то расслабиться, что ли.

Но нет.

Ксении обязательно кому-то что-то нужно доказывать.



Фото: Соцсети

Сегодня вот взялась доказывать салатницам из Инстаграма то, что не боится красивую Паулину Андрееву, а чуть ли не взасос с ней дружит.

В свойственной ей манере, Ксюшадь в очередной раз облажалась.

Вот не надоело ей позориться?

Мы все помним фотографию, на которой Костик Богомолов взирает с горящими глазами на Паулину в тот момент, когда его самоварная жена глупо лыбится, не понимая, как вести себя в такой ситуации.

Вот эта самая фотография — в коллаже слева:



Фото: Соцсети

Помнит её и Ксения.

Прекрасно помнит и фотографию, и сам вечер, и эмоции, которые она испытала, когда её Костя обожал взглядом другую — красивую и прохладную — женщину.

И сегодня — в свой юбилей — несчастная, некрасивая Ксюшадь храбрится и делает вид, что ей — не больно, и с Паулиной она дружит.

Именно поэтому в сториз Инстаграма Собчак появилось поздравление от Паулины.

Ксения его быстренько запилила, доказывая и себе, и вам, и, конечно же, Костику, что она — не какая-то там ревнивая баба с бревна, а женщина продвинутая, цивилизованная и всё понимает.

«Мои любимые», — пишет Ксения и ставит сердечко. Или два.

Этот ход конём от Ксюшади вы видите в центре коллажа.

И всё бы ничего, только поздравление, которое Собчак приняла за слова от самой Паулины, принадлежит фанклубу красавицы. Скрин профиля — в коллаже справа.

Паулина, впрочем, подписана, чем фанаты очень гордятся.

Не знаю, поздравила ли Паулина с днём рождения Ксюшадь или нет. Скорее всего, нет.

Написала я этот пост — и как-то неловко за Ксению стало. Гадливо на душе. Не люблю, когда люди, охваченные страхом и комплексами, жалко лажают. Хочется отвести взгляд. Хочется обойти стороной.

Но я этого не делаю: не обхожу.

Почему?

Чтобы вы на их примерах учились и становились лучше.

Не стоит бежать по жизни заполошной курицей без головы. Голову нужно включать. Почаще. Думать побольше.

Чего я Ксении в её юбилей от всей души и желаю. Знаю, что пожелание моё не будет исполнено, но всё равно желаю.

А теперь расскажите-ка мне о своём публичном просёре? Лажали на публике: перед коллегами, незнакомцами, знакомыми?

Как дело было? Рассказывайте!

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