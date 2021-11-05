 

“Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе”. Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине

05.11.2021, 19:52, Новости дня
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По словам Лободы, в 2017 году ее концерт в Одессе специально “был сорван”. Певица подчеркнула, что считает случившееся “проплаченной акцией”, а не выражением гражданской позиции местных активистов.

“У нас был конфликт с одним человеком в Одессе. Это был один из самых влиятельных одесских людей. Произошел инцидент один, в тот момент мы об этом не знали, мы просто были все перепуганы, потому что понимали, что большое количество детей на площадку приходит. И у нас был переаншлаг. И мы в считанные секунды принимаем решение с организаторами отменять концерт”, – рассказала Лобода, отказавшись назвать имя этого “влиятельного человека”.

39-летняя певица подчеркнула, что именно после этого она со своей командой приняла решение больше не давать сольных концертов в Украине.

“На протяжении всех этих лет я приезжаю и даю корпоративы, и тут все спокойно”, – отметила Лобода.

Она добавила, что в августе 2021 года впервые за четыре года дала концерт в Украине и выбрала один из ночных клубов Одессы – именно ту площадку, выступление на которой сорвалось в 2017-м.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

В марте 2017 года она и ее на тот момент продюсер Нателла Крапивина в эфире российского канала заявили, что подвергались в Украине угрозам со стороны радикалов. За пару недель до этого Крапивина обвинила автора “Украинских сенсаций” на “1+1” Александра Дубинского в организации травли певицы (события происходили накануне концерта Лободы в Киеве, запланированного на март).

В мае 2017-го перед одним из ночных клубов Одессы, где должна была выступить Лобода, собрались десятки активистов. По сообщениям “ВВС News Україна”, они сорвали концерт певицы из-за ее выступлений в России. По данным агентства УНИАН, среди активистов были представители общественной организации “Автомайдан Одессы”, гражданского корпуса “Азов” и “Правого сектора”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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