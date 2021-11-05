 

Посольство Украины в США отреагировало на заявление о блокировании командировки делегации “Голоса”

05.11.2021, 19:52, Новости дня
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В посольстве уверяют, что Министерство иностранных дел последовательно поддерживает деятельность нардепов и развитие международного межпарламентского взаимодействия.

“Посольство Украины в США, как и любое зарубежное дипломатическое учреждение Украины, обеспечивает рабочие поездки глав государств, государственных служащих, народных депутатов и общественных представителей Украины. Обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки с Верховной Радой, Кабинетом Министров или Министерством иностранных дел (в зависимости от типа делегации). В то же время частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины”, – говорится в комментарии. 

В посольстве добавили, что дипломатические учреждения, чтобы обеспечить визит, используют средства из гобюджета, а “без официального согласования визита их выделение невозможно”.

Контекст:

В конце октября по туристическим визам в США летала группа народных депутатов из объединения “Чистая энергия – здоровая окружающая среда”. Лидер объединения, нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко тогда заявлял о препятствиях со стороны Министерства иностранных дел и посольства. 

5 ноября партия “Голос” заявила, что делегации политсилы отказали в предоставлении официальной командировки для поездки в США, представители “Голоса” полетят в Штаты “как туристы”. В партии считают, что к этому причастен Офис президента.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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