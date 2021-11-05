“Развратница”, “Попка стареет”. Семенович оголилась перед объективом

Артистка позирует боком к фотографу, оголив бедро и ягодицу.

“В каждой непонятной ситуации танцуй. Особенно в пятницу”, – написала она под фото.

“Пятница-развратница”, – отреагировали на фото подписчики.

“Окорочка хорошие наела, молодец”, – прокомментировали снимки пользователи сети.

“Попка стареет”, – заметили фолловеры.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы “Блестящие”, которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу “Дембельский альбом” на “Русском радио”.

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта “Миротворец” за нарушение государственной границы Украины “с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым” и “с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе”, а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

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