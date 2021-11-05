 

“Развратница”, “Попка стареет”. Семенович оголилась перед объективом

05.11.2021, 19:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Артистка позирует боком к фотографу, оголив бедро и ягодицу.

“В каждой непонятной ситуации танцуй. Особенно в пятницу”, – написала она под фото.

“Пятница-развратница”, – отреагировали на фото подписчики.

“Окорочка хорошие наела, молодец”, – прокомментировали снимки пользователи сети.

“Попка стареет”, – заметили фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призеркой на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы “Блестящие”, которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу “Дембельский альбом” на “Русском радио”.

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта “Миротворец” за нарушение государственной границы Украины “с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым” и “с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе”, а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Продажи Skoda в РФ выросли в июне

15.11 / Президент Перу подал в отставку после вступления в должность

20.09 / В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму

13.11 / Украина осудила власти Беларуси в связи со смертью белоруса Бондаренко

02.01 / Пушков указал на ошибку Зеленского в новогоднем обращении

22.07 / Венецианская комиссия представила вывод по украинскому законопроекту о референдуме

22.09 / Глава северного командования США считает Россию основной военной угрозой

01.11 / В Госдуме предложили меры по трудоустройству 92% выпускников вузов и колледжей

20.09 / В Южной Африке пчелы убили более 60 пингвинов, которые занесены в Красную книгу

19.09 / Обеспечить полную безопасность местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса невозможно – ЦИК Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика