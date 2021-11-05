 

Ляшко рассказал, когда Минздрав рассмотрит введение бустерной дозы вакцины от COVID-19 или ревакцинации двумя дозами

05.11.2021, 19:52, Новости дня
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“О бустерной дозе мы несколько раз говорили. Как только мы пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы или повторной двухдозной вакцинации против коронавирусной болезни”, – сказал министр.

Он отметил, что на сегодня показатель в 50% вакцинированных пересек только Киев.

“55% жителей Киева вакцинированы минимум одной дозой. Также 40% прошли Полтавская, Киевская и Днепропетровская области. Все остальные пока не дошли до этого показателя. Поэтому призываем всех вакцинироваться”, – сказал Ляшко.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 11 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,8 млн.

11 октября консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала вводить третью дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой.

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.

25 октября Кузин сообщал, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики уже сформировала рекомендации по введению дополнительной дозы вакцины от коронавируса людям, у которых первые две дозы не смогли вызвать полноценный иммунный ответ. В то же время, по его словам, рекомендации о массовом введении бустерной дозы вакцины пока не приняты.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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