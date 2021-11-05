 

Эксперт: Врачи «скорой» в Облучье испытывают запредельные нагрузки

05.11.2021, 19:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врачи скорой помощи в Облученском районе Еврейской автономной области рассказали о возросших в период пандемии нагрузках. Ранее на этой станции 27 работников «скорой» объявили об увольнении.

«Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая, и работа эта всегда очень напряженная, а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела скорой медицинской помощи ПСПбГМУ им. ак. И.П.Павлова Вадим Теплов.

По его словам, «есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание».  «Поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали и поговорили с сотрудниками станции скорой помощи о том, что вакцинация – это правильное решение не только с медицинской точки зрения, то есть чтобы самих себя защитить от осложнений и не рисковать неоправданно своей жизнью, но и с этической точки зрения медицинского работника, который борется с пандемией на передовой», – подчеркнул Теплов.

Он выразил надежду, что «недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено».

Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергея Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.

В четверг в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / Путин заявил, что обещал Макрону завести уголовное дело, если в анализах Навального “найдут хоть что-то”

25.10 / Названа дата вступления в силу Договора о запрете ядерного оружия

12.07 / “Причиняет мне скорбь”. Франциск высказался о ситуации с собором Святой Софии

10.12 / Замсекретаря СНБО – Зеленскому: Господин президент, ваше окружение создало информационную капсулу

04.07 / Американка съела 48 хот-догов за 10 минут

05.07 / МИД Украины об украинцах в аэропорту Афин: Наших граждан не задержали, их не пропустили в страну из-за действующих ограничений

15.10 / На портале “Дія” появятся сервисы для ветеранов – Минцифры

02.04 / DN – новую волну пандемии Швеция встретит во всеоружии

05.02 / Ученые ЮАР сочли впечатляющими показатели российской вакцины «Спутник V»

23.04 / На стройке в Москве нашли снаряд времен ВОВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика