Эксперт: Врачи «скорой» в Облучье испытывают запредельные нагрузки

Врачи скорой помощи в Облученском районе Еврейской автономной области рассказали о возросших в период пандемии нагрузках. Ранее на этой станции 27 работников «скорой» объявили об увольнении.

«Мы сегодня встретились с сотрудниками станции скорой помощи в Облученском районе и конструктивно поговорили. Мы увидели, что коллеги устали, поскольку нагрузка на скорую помощь всегда большая, и работа эта всегда очень напряженная, а в связи с пандемией эта нагрузка стала просто запредельной», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела скорой медицинской помощи ПСПбГМУ им. ак. И.П.Павлова Вадим Теплов.

По его словам, «есть ощущение, что просто в какой-то момент возникло недопонимание». «Поэтому мы очень подробно ответили на все вопросы, которые нам задавали и поговорили с сотрудниками станции скорой помощи о том, что вакцинация – это правильное решение не только с медицинской точки зрения, то есть чтобы самих себя защитить от осложнений и не рисковать неоправданно своей жизнью, но и с этической точки зрения медицинского работника, который борется с пандемией на передовой», – подчеркнул Теплов.

Он выразил надежду, что «недопонимание, которое привело к такой эмоциональной реакции, может быть устранено».

Ранее главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергея Багненко сообщил, что в Еврейскую автономную область был направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации.

В четверг в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.