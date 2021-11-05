Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках

Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Задержаны двое фигурантов, подозреваемых в хулиганских действиях на территории Новой Москвы», – цитирует ее РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в ближайшее время подозреваемые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Отмечается, что расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько выходцев с Кавказа напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением четверых уроженцев Кавказа на отца с маленьким ребенком в новой Москве.

Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в Новой Москве в районе Новые Ватутинки.