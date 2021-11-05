Рынок акций РФ снизился по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций умеренно снизился по индексу Мосбиржи, при этом заметно вырос по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,24% – до 4174,76 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,17%, до 1848,1 пункта, передает РИА «Новости».

Курс доллара расчетами «завтра» к 19.17 мск снижался на 53 копейки, до 71,2 рубля, курс евро – на 1,02 рубля, до 82,24 рубля. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,67%, до 8269 доллара за баррель.