Мнение: На Украине остановлено более половины энергоблоков

На Украине остановлено более половины энергоблоков

На Украине по состоянию на 4 ноября не работает более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Об этом сообщил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику <…> На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», — сообщил он в эфире телеканала «Наш».

Он отметил, что накануне государственная Трипольская ТЭС прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля.

«Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах», — заявил Крулько.

При этом он добавил, что «нормальные власти» в «нормальных странах» в таких случаях начинают действовать.

Ранее в этот день глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину.

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Стоит отметить, что Казахстан подтвердил факт остановки поставок угля на Украину, но уточнил, что прямого запрета на поставки угля со стороны России нет, просто там есть "некоторые трудности", которые мешают поставкам. Тем не менее, факт остается фактом – шайка Зеленского полностью проигнорировала подготовку к зиме, не сделав запасы газа и угля, а теперь мечется в поисках места, где все это можно купить по более-менее адекватной цене.

Разумеется, их волнует не то, что люди будут мерзнуть, а то, что рейтинг Зеленского этой зимой может пробить в связи с этим новые уровни дна.

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