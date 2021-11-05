Мнение: Потеря себя в отношениях

Про потерю себя в отношениях поговорим.

Было время, когда эти слова казались всем пустым звуком, но последние года большинство пишущих в рубрику упоминают с большой опаской возможную потерю себя.

Это выражение треплют на каждом шагу, но действия, которые рекомендуются для защиты себя, ведут к еще более быстрой и полной потере себя.

Давайте разберемся, где правда, а где спекуляция.

Что значит “потеря себя”?

Потерять себя – это значит утратить связь с собой.

Это значит: утратить адекватную самооценку и нормальную рефлексию.

Некоторые думают, что потерять себя невозможно, ведь тот, кто теряет, он и есть Я.

На самом деле Я состоит из сознания и эго-идентичности, причем второе – это в большей степени Я.

Сознание, как это понимается в психологии, это всего лишь функция психики по отражению действительности.

Считается, что сознание есть и у животных, просто в более примитивной форме.

То есть каждый раз когда вы фиксируете, что происходит внутри вас или вокруг, включается ваше сознание.

Сознание нельзя считать Я, поскольку очень часто сознание никак не связано с вами.

Например, когда вы смотрите захватывающий фильм или погружены в компьютерную игру, сознание ваше есть, а вас нет.

Нет того человека, который является вами, вы не помните о нем, вы полностью идентифицируетесь с героями фильма или игры.

Такая временная потеря себя не опасна, по окончанию чужого экшена, вы возвращаетесь к себе.

Это становится вредным только в том случае, если вы очень много времени проводите в чужой идентичности. В этом случае ваша идентичность может начать разрушаться. Этим опасны игромании и сериаломании.

Настоящее Я – это эго-идентичность. Вот это – идентификация с самим собой, со своим эго, со своими ресурсами, самотождественность, целостность себя.

Эго-идентичность связана с сознанием, но не является им.

Сознание дает возможность осознавать свою эго-идентичность, отражать и формировать ее как явление, не просто видеть и чувствовать себя, но и поддерживать свою целостность, свою непрерывность.

Когда сознание перестает видеть и чувствовать эго-идентичность, эго-идентичность распадается на элементы, это и называется потеря себя.

Это происходит в двух случаях: когда разрушается самооценка и когда ломается рефлексия.

Самооценка – это способность видеть свою фигуру.

Рефлексия – это способность фиксировать и интерпретировать свои ощущения и чувства.

С помощью самооценки и рефлексии сознание как раз и формирует эго-идентичность и поддерживает ее целостность.

Самооценка дает возможность видеть свою фигуру, наблюдать за своей внешней жизнью.

Рефлексия дает возможность наблюдать за своей внутренней жизнью.

Два инструмента нужны для сохранения себя: адекватная самооценка и честная рефлексия.

Если самооценка у человека искажена, он видит не себя реального, а какие-то воображаемые образы или части образов, его эго-идентичность распадается на части или заменяется чужой.

Если у человека сломана рефлексия, он себя совсем не чувствует, он не живет, а имитирует жизнь, он не понимает, какие эмоции он испытывает, не знает, чего он хочет.

Опасно и то, и другое.

Обрести себя – это значит иметь адекватную самооценку и видеть себя таким, каким вы являетесь в реальности. Если вы всегда видите себя таким, как вы есть, значит вы принимаете себя, не отвергаете, не бросаете себя, не выкидываете. Это и значит – любовь к себе.

Стараться видеть себя другим, отрицать свои реальные качества и характеристики, воображать о себе то, чего нет в реальности – это предательство себя, это стремление обменять себя на иллюзию.

Если же при этом у вас еще и плохая рефлексия, значит вы отрицаете не только себя как фигуру, но и свои чувства, вы совсем обрываете связь с собой и теряете себя полностью.

О потере себя очень часто говорят в связи с дисбалансом в отношениях.

Но представляют это как-то так: “влип”, “вырастил чужую фигуру”, “поставил себя ниже”, “слил себя и потерял”.

И какую защиту предлагают?

“Вырваться, уменьшить чужую фигуру, поставить себя выше”.

Здесь плохо все.

“Вырваться”, имея привязанность – это значит оставить куски своего или утащить куски чужого.

Привязанность нужно развязывать, себя нужно отвязывать, а не вырывать.

“Уменьшить чужую фигуру” просто так нельзя, вместо этого будет ломка рефлексии, запрет себе чувствовать.

Именно так и происходит потеря себя, когда вы от унижения решаете “уменьшить чужую фигуру”.

“Поставить себя выше”, когда в реальности вы ниже – это надеть на себя корону, это искажение и разрушение самооценки.

В результате вы отворачиваетесь от себя реального, предаете себя и воображаете вместо себя кого-то другого, выше и больше.

Вот что происходит из-за самонадеянности.

Отношения – это связь с чужой фигурой, и чем сильней симпатия, тем прочней связь.

Симпатию нужно обязательно осознавать, как она есть, честно и ясно, только тогда вы будете видеть, насколько прочна связь и чем именно вы привязаны к человеку, за какие ваши части.

Если вы решили приказать себе “не смей любить”, связь никуда не денется, сломается только рефлексия.

Связь нужно развязывать совсем иначе.

И если правильно и экологично развязать, это даст возможность выйти из отношений более сильным, чем вы были до.

Как развязать узел отношений?

Вы должны увидеть, что ваша привязанность к человеку – это стремление удовлетворить с его помощью ваши потребности.

При взаимной любви это обмен: партнер удовлетворяет некоторые ваши потребности, вы его.

Если в отношениях большой дисбаланс, значит у одного много запросов на удовлетворение другим его потребностей, а у другого нет совсем.

И если осознать, что вы наседаете на человека с требованиями, а в ответ дать ему ничего нужного не можете, запросы ваши будут уменьшаться, потребности перестанут связываться с человеком, будут отпадать одна за другой и узел развяжется. Для этого вы должны видеть свои потребности и невозможность их удовлетворения другим человеком из-за его нежелания.

Рефлексия при этом не ломается, вы осознаете, что хотели бы быть с человеком, а он с вами нет, то есть получить желаемое вам никак нельзя. Воля другого человека в данном случае – не мелкая преграда, а огромная каменная стена. При осознании недостижимости желаемого включается режим спасения своих ресурсов и своей репутации.

Надо еще понимать, что без короны вы бы не могли оказаться в большом дисбалансе, вы бы видели, что взаимных потребностей с вами у человека нет. Поэтому вас подвела именно корона и надо избавиться от иллюзий своей значимости. Надо удерживать в голове понимание, что вас не хотят. Проживите с этим пониманием сутки, не давая короне вас переубедить, и ваши потребности в человеке станут меньше. Так развязывается узел отношений.

Более сильным вы выходите, потому что несмотря на проигрыш, не стали себя презирать, не стали отказываться от себя, приняли себя, дали себе опору, помогли выйти из ситуации с наименьшими потерями.

Если вас бомбит то от ненависти к себе, то от жалости, если вы чувствуете унижение, если вам хочется провалиться сквозь землю, значит вы ищете возможность отказаться от себя, выбросить себя, заменить себя кем-то другим. И корона вам поможет.

Успокойтесь и научитесь себя уважать. Принимайте себя таким, как есть, помогайте себе встать на ноги. И никогда не врите себе, что все отлично. Это значит, что вы не хотите принимать свой проигрыш, значит вы готовы любить себя только как воображаемого чемпиона. Это очень плохое отношение к себе. Так у вас никогда не будет нормального локуса контроля и самоуважения не будет.

Что делают люди, когда они “вырываются” из отношений?

Хуже всего то, что им мерещится, будто их держат и надо вырываться.

Если это дисбаланс с их минусом, вцепились в чужое именно они. Их держат собственные руки, которыми они вцепились. Им нужно искать способ разжать свои пальцы, отпустить то, чего им не хотят давать, а им хочется взять.

А они вместо этого вырываются силой, будто вцепились в них.

В результате их оторванные руки так и остаются на чужой территории.

Это выглядит в их поле буквально так: окровавленные шевелящиеся конечности, так и не разжавшие пальцы.

Оторвавшись в гневе и сбежав, они понимают позже, что остались без рук.

Это именно так, потому что вырвавшись, они отделили от себя свои собственные потребности, разорвали связь себя и своих желаний, влечений.

Теперь они ничего не могут делать, ни за что не могут браться, их преследует страх, что теперь они останутся калеками.

Они жалеют о содеянном и хотят попроситься назад, а если их не принимают, считают, что человек с умыслом оторвал их руки, ненавидят его и боятся.

Боль и страдания приводят их к мысли, что надо “еще больше уменьшить чужую фигуру, и поставить себя еще выше”.

То есть им нужно доломать свою рефлексию и вырастить корону еще больше, окончательно утратив себя.

Это происходит часто, в каждом почти письме о плохом конце отношений.

К счастью, ресурсов 12, большинство людей отвлекаются от любви, если занимаются работой, имиджем, учебой, экономикой, поэтому возвращают себя постепенно, восстанавливают рефлексию, приводят в относительный адекват самооценку. Их любовная ОЗ очень мала после неэкологичного выхода из отношений, но другая ОЗ может быть лучше, и поэтому они имеют шанс на новые отношения. Чем больше разрыв между любовной ОЗ и другой, тем сложней человеку начать отношения, он не нравится людям с равной социальной ОЗ из-за дыры в любви. Но шанс есть.

Опишите, если поняли, как выглядит потерявший себя человек.

Потеря себя происходит не только из-за дисбаланса-минуса.

Опишите, как выглядит потеря себя в дефолте, это тоже бывает часто.

Можно привести примеры потери себя в других отношениях и в других ресурсах.

Главная причина потери себя – нежелание принимать себя реального, видеть свои границы, только от этого ломается самооценка и рефлексия.

Поэтому потеря себя может происходит в любой ситуации, когда присвоенное оказывается чужим.

Приведите примеры.