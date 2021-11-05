 

Образы для зимы, актуальные не один сезон. В основе многих джинсы

05.11.2021, 19:12, Разное
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Некоторые вещи обладают завидной универсальностью. Они не выходят из моды и остаются актуальными не один сезон. К таким вещам-универсалам можно отнести джинсовые брюки, кардиганы, объемные свитера, платья средней длины, классические костюмы и блейзеры оверсайз. В этой статье представлены стильные зимние образы с базовыми вещами.

Джинсовый комплект

Сочетайте рубашку из денима и расклешенные джинсы такого же оттенка. В осенне-зимний сезон можно дополнить лук лаконичными черными ботильонами.

Свитер с узором “косичка” и белые джинсовые брюки

Тотал-лук в белом цвете особенно эффектно смотрится в зимний период. Сочетайте объемный свитер крупной вязки и брюки из плотного денима.

Платье длины миди и сапоги до колена

Комбинируйте платье средней длины карамельного оттенка и черные сапоги длиной чуть ниже колена. Для зимы стоит выбирать платье из плотного материала.

Объемный блейзер и такие же объемные джинсовые брюки

Комбинируйте клетчатый блейзер свободного кроя с широкими джинсами в нежно-голубом оттенке. Изюминкой этого аутфита станет белая обувь.

Кардиган и черные брюки

Кардиган укороченного кроя сочетайте с топом в тон. Дополните образ черными брюками на высокой посадке.

Костюм нейтральной расцветки и классические аксессуары

Стильный офисный ансамбль: костюм мужского кроя, каркасная сумка и черные туфли (которые зимой можно заменить лаконичными ботинками).



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