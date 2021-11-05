“Лесоруб” и “шахматная доска”: пальто, свитера и аксессуары в модную клетку самых разных конфигураций

Этой осенью и зимой узор клетка является самым модным и востребованным, именно поэтому можно подобрать для себя стильный и модный наряд с таким красивым рисунком и выглядеть просто невероятно. Вот некоторые вещи в клетку, которые сейчас в моде.

Рубашка

Рубашка в клетку является базовым элементом гардероба. В текущем сезоне в моде стильные модели с геометрическим узором. Можно подобрать красивую облегающую рубашку или же отдать предпочтение модели оверсайз.

Что касается цветовых сочетаний, то можно выбрать совершенно любой вариант. Рубашки в клетку можно носить навыпуск расстегнутыми или же завязанными узлом на уровне талии. Отлично смотрятся они в комплекте с джинсами или джинсовыми юбками, но также хорошо сочетаются с кожей.

Особенно актуально выглядит клетка «лесоруб» (или буффало) в черно-красных тонах, которая стала олицетворением американский эстетики.

Свитер

Свитера, жилеты и кардиганы являются обязательным элементом в этом сезоне, особенно если это изделия в клетку.

С точки зрения рисунка самым модным вариантом является “шахматная доска”, которая может быть выполнена как в черно-белом варианте, так и в других цветовых сочетаниях.

Пальто

Сейчас большой популярностью пользуются как осенние, так и зимние пальто в клетку.

Самые модные и стильные модели выглядят сейчас как клетчатая рубашка, но только выполненная из более плотного материала. Кроме того, такие пальто длиннее, чем рубашка, и выполнены они в стиле оверсайз.

Этот стиль сейчас полностью доминирует и отодвигает на задний план приталенные модели. можно выбрать совершенно любой вариант клетчатого пальто, чтобы выглядеть просто фантастически и очень эффектно.

Платья

В этом году не только рубашки и верхняя одежда в клетку пользуются большой популярностью, но также актуальны и платья с таким принтом.

Сейчас платья в клетку представлены в самом широком ассортименте, именно поэтому вы легко сможете подобрать для себя желаемый вариант.

Однако самой модной моделью является платье с геометрическим принтом, которое визуально подчеркивает фигуру и делает ее визуально более стройной.

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Юбка

Среди клетчатых юбок и костюмов с юбками в основном преобладает длина миди, особенно А-силуэта, и плиссированные модели.

Также все еще модными остаются короткие варианты юбок, которые можно носить с легинсами, чтобы сделать образ более интересным.

Брюки

Выбирая для себя брюки и брючные костюмы в клетку, стоит помнить о том, что сейчас в моде преобладает более мужской стиль.

Хорошо смотрятся серые сигарные брюки в сочетании с точно таким же блейзером. Также в моде джинсы с красивым и оригинальным клетчатым принтом. Это сейчас самый настоящий хит сезона.

Аксессуары

Помимо одежды в этом сезоне также большой популярностью будут пользоваться аксессуары в клетку. Можно приобрести клетчатый шарф, сумку или головной убор.

С помощью такого аксессуара можно несколько разнообразить свой однотонный наряд. Если же вы сочетаете одежду с рисунками и аксессуары с клетчатым принтом, нужно помнить о том, что они должны хорошо гармонировать между собой.