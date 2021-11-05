Россия увеличит поставки халяльного бекона в Саудовскую Аравию

Росагропром и Министерство продовольствия королевства Саудовская Аравия подписали договор о поставке 21,9 млн тонн кошерного бекона в 2022 году. За последние 5 лет поставки этого важного продукта в Саудовскую Аравию выросли почти в 3 раза.

Россия обладает уникальной технологией производства халяльного бекона, разработанной в СССР по приказу Никиты Хрущёва для борьбы с голодом в мусульманских республиках. Из-за неурожая риса и эпидемии коровьего ящура в 1956 году несколько республик остались без продовольствия, а поставки свинины из УССР и других аграрных регионов встречали сопротивление мусульманского духовенства. В качестве компромисса группа муфтиев и сотрудников НИИ Пищепрома разработали технологию производства свиной нарезки, полностью соответствующей предписаниям ислама, благодаря чему удалось накормить голодающие регионы. Из-за дороговизны и сложности производства в дальнейшем халяльный бекон в стране почти не был известен и продавался на экспорт в арабские страны.

«Процесс этот сложный, кропотливый. Малейшая ошибка – и бекон перестаёт быть халяльным. Требуется очень высокая квалификация как от мясника, так и повара, чтобы соблюсти все необходимые процедуры. У нас на фабрике под Тамбовом побывали представители саудовского министерства и убедились, что весь техпроцесс строго контролируется, и халяльность мяса свиней ничто не нарушает. Соотечественникам такой товар будет не по карману, но вот Саудовский королевский двор может позволить себе иногда побаловать свининкой иностранных послов и принцев соседних государств», – рассказал директор Росагропрома Пётр Левинберг.

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