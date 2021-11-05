В Канаде лось разбил окно и ворвался в школьный класс. Видео
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Один из учащихся получил незначительные травмы, смотритель собрал детей, находившихся в этой комнате, и отвел их в безопасное место.
Прибывшие сотрудники службы охраны окружающей среды усыпили лося и вывезли животное на природу.
ВИДЕОВидео: CBCSaskatchewan / YouTube
Контекст:
Лось – род парнокопытных млекопитающих, самый крупный представитель семейства оленевых. Включает два вида – европейский и американский, отличающиеся внешностью и числом хромосом (68 и 70 соответственно).
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