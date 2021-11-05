Командование ВС РФ проверяет российских военных на Донбассе из-за масштабного хищения имущества и горючего – украинская разведка

“В соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов с начала ноября идет работа комплексных комиссий Южного военного округа [ВС РФ] для определения реального состояния учета и использования материальных средств и имущества, поставляемых из России. Это связано с выявлением масштабных недостач вследствие хищения или нецелевого использования горючего, вещевого имущества и продовольствия”, – говорится в сообщении.

При этом, по данным украинской разведки, большинство случаев связано со злоупотреблениями служебным положением кадровыми российскими офицерами, которые находятся на ключевых должностях в системе материально-технического обеспечения оперативной группировки российских оккупационных войск в ОРДЛО.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2238379549637088

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

—