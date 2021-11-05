 

Разумков создает в Раде свое объединение. Стало известно, как оно будет называться

05.11.2021, 18:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Туний, объединение будет называться “Разумная политика”

“Да, это правда. Наконец-то в Раде появится “Разумная политика”. Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя [спикера Рады] Руслана Стефанчука”, – сказала пресс-секретарь. 

По данным “Украинской правды”, в объединение войдут 25 народных депутатов из состава фракций “Слуга народа” и “Батьківщина”, а также внефракционные.

Среди них, по информации источников издания, представители монобольшинства Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук и Олег Воронько, исключенная из состава фракции “Слуга народа” Людмила Буймистер, а также нардеп от “Батьківщини” Андрей Николаенко.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. 

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. “За” проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году. 

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекнул, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. “Я не говорил “нет”, – сказал он 31 октября в эфире телеканала “Украина 24”.

Если Разумков создаст свою партию и пойдет с ней на выборы, она пройдет в Верховную Раду, свидетельствуют данные опроса, проведенного с 23-го по 27 октября Центром Разумкова. Партию Разумкова поддержали бы 5,5% украинцев. Лидером парламентского рейтинга остается “Слуга народа” (15%), на втором месте – “Европейская солидарность” (12,4%).


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / Мужчина напал на маленького ребенка из-за игрушки в Москве

09.07 / Российское общество «Знание» проведет конкурс лекторов по всей стране

04.07 / Минтранс захотел привлечь россиян к строительству инфраструктуры

17.03 / Член ОНК рассказал об отсутствии жалоб у Навального в колонии

02.10 / В Нагорном Карабахе ранены четверо журналистов

14.03 / В Украине за сутки выявили более 9 тыс. новых случаев COVID-9

28.06 / 28 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, приметы и запреты этого дня

09.12 / Захарова оценила присвоение Лебедеву титула барона Сибирского

27.08 / В Керчи ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

16.07 / Хакеры атаковали портал для ознакомления с результатами ЕГЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика