Разумков создает в Раде свое объединение. Стало известно, как оно будет называться

По словам Туний, объединение будет называться “Разумная политика”

“Да, это правда. Наконец-то в Раде появится “Разумная политика”. Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя [спикера Рады] Руслана Стефанчука”, – сказала пресс-секретарь.

По данным “Украинской правды”, в объединение войдут 25 народных депутатов из состава фракций “Слуга народа” и “Батьківщина”, а также внефракционные.

Среди них, по информации источников издания, представители монобольшинства Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук и Олег Воронько, исключенная из состава фракции “Слуга народа” Людмила Буймистер, а также нардеп от “Батьківщини” Андрей Николаенко.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. “За” проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекнул, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. “Я не говорил “нет”, – сказал он 31 октября в эфире телеканала “Украина 24”.

Если Разумков создаст свою партию и пойдет с ней на выборы, она пройдет в Верховную Раду, свидетельствуют данные опроса, проведенного с 23-го по 27 октября Центром Разумкова. Партию Разумкова поддержали бы 5,5% украинцев. Лидером парламентского рейтинга остается “Слуга народа” (15%), на втором месте – “Европейская солидарность” (12,4%).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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