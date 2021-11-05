 

Состояние здоровья Земана пока не позволяет ему в полной мере исполнять президентские полномочия – врачи

05.11.2021, 18:58, Новости дня
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Он напомнил, что состояние здоровья Земана улучшилось, что позволило перевести его в обычную палату, однако он все еще должен продолжать лечение в больнице, поэтому не может “полностью посвятить себя работе”.

Зима добавил, что врачи пока не дают определенного прогноза из-за серьезного характера заболевания, которое “само по себе трудно поддается лечению”.

Контекст:

77-летний Земан возглавляет страну с 2013 года. В 2018 году его переизбрали на второй пятилетний срок.

10 октября 2021-го, на следующий день после выборов нижней палаты парламента, Земан был доставлен в военный госпиталь Праги с печеночной энцефалопатией, сообщало издание Denik N.

18 октября спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, ссылаясь на заключение госпиталя, заявил, что Земан не сможет вернуться к исполнению обязанностей президента в ближайшие недели. Он предложил задействовать ст. 66 конституции, согласно которой в случае смерти или болезни президента часть его полномочий временно переходит к главе Сената, а часть – к спикеру Палаты депутатов. В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после парламентских выборов в Чехии 9 октября, на которых правящая партия ANO проиграла правоцентристскому блоку Spolu (“Вместе”).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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