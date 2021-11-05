 

Полиция застрелила в Мадриде угрожавшего прохожим ножом мужчину

05.11.2021, 18:50, Новости дня
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Национальная полиция застрелила в Мадриде мужчину, который угрожал прохожим кухонным ножом и напал на полицейского, сообщила радиостанция COPE.

Сообщается, что нападавший – 35-летний бездомный мигрант, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, передает РИА «Новости». ЧП произошло около медицинского центра в районе Вильяверде.

Сотрудники закрыли центр и вызвали полицию. Когда прибыл патруль, мужчина напал на представителя правопорядка, который был ранен в руку. Раненых среди прохожих нет. Полиция отрицает версию теракта.

Ранее в Петербурге при задержании застрелили совершившего нападение на сотрудника полиции мужчину с ножом.



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