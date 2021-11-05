В Киеве заявили о «принадлежащих» Украине пяти российских областях

Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» статьи, в которых назвал части пяти российских регионов украинскими землями.

Кралюк заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он назвал Стародубщину, вторая – Восточная Слабожанщина, передает РИА «Новости».

В статьях он обвинил советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Он написал, что во времена СССР многие украинцы оказались за исторической родины.

Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что РФ якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии.