В Киеве заявили о «принадлежащих» Украине пяти российских областях
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Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» статьи, в которых назвал части пяти российских регионов украинскими землями.
Кралюк заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он назвал Стародубщину, вторая – Восточная Слабожанщина, передает РИА «Новости».
В статьях он обвинил советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Он написал, что во времена СССР многие украинцы оказались за исторической родины.
Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что РФ якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии.
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