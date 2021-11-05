Мнение: Конец локдауна – начало ужесточений

После 7 ноября в Санкт-Петербурге не будут продлевать локдаун, но ограничения, включая и пропуск по QR-кодам, останутся. Мало того: в течение ноября они усилятся. С 8 ноября вводится запрет на работу всех заведений после 23 часов. С 8 ноября вводится запрет на вход без QR-кодов в театры, музеи, цирки, концертные и выставочные залы, кинотеатры, при размещении в домах отдыха.

С 15 ноября QR-код придется предъявлять при посещении бассейнов, фитнес-центров и других спортивных и физкультурных организаций, в развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака (за исключением лиц, вступающих в брак).

С 1 декабря 2021 года QR-код будет необходимо предъявлять посетителям предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

В этом и заключался смысл ноябрьского локдауна: ввести и оставить ограничения. По сути, локдаун продолжается, нормальная жизнь всё больше дезорганизуется. Альтернатива — идти к рейхсмедикам и делать укол лояльности.

Какое-то время такой режим, видимо, удастся поддерживать. Однако падение торговли и предприятий услуг в городе может к новому году принять обвальный характер. Нужно понимать, что промышленность в городе еще со времен Собчака была серьезным образом разгромлена, а значит — значительная часть петербуржцев заняты в тех самых предприятиях, которые сейчас будут вроде бы открыты, но в значительной мере просто пустовать. И конечно, это отразится на доходах очень большой части горожан, причем самого что ни на есть трудоспособного возраста.

Кремлевские нацисты ставят людей перед выбором — соглашаться на шантаж и подставлять плечо под неизвестный по своим последствиям укол либо рисковать материальным благополучием. Оба варианта выглядят неприемлемыми, но как всегда, есть и непрямой путь — выйти за рамки созданной безнадежной ситуации. Это может быть эмиграция из города (вопрос — куда) либо борьба за право остаться человеком. Ничего другого здесь нет и быть не может.

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