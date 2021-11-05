Ягодные губы и острые стрелки. Какой макияж будет актуален зимой

Зима – время, когда многим из нас хочется провести лишние 10 минут под одеялом, а не перед зеркалом в попытке сделать идеальный макияж. На самом деле, говорят визажисты, вам нужно не так уж много времени для того, чтобы создать потрясающий образ. Вот какой макияж будет актуален этой зимой.

Матовая кожа

Заставить кожу выглядеть естественно сияющей в зимние месяцы – нелегкое дело. Минусовые температуры, сильный ветер, отопление… Кожа моментально становится сухой и тусклой. Вместо того чтобы заставить кожу выглядеть хорошо с помощью тонального крема, подберите грамотный уход, который позволит вам выглядеть прекрасно.

Шиммерные тени пастельных оттенков

Розовые сияющие тени этой зимой на пике популярности. Дополните их легким хайлайтером и прозрачным блеском для губ – и вы просто неотразимы.

Острые стрелки

Острые, как бритва, стрелки – это все, что вам нужно для создания идеального зимнего образа. Главный совет: у вас должна быть максимально тонкая кисть и несколько ватных палочек (особенно если вы рисуете стрелки впервые).

Легкие румяна

Ваш румянец должен выглядеть так, словно вы только что зашли в помещение с мороза. Это отличный вариант для случаев, когда у вас совершенно нет времени на макияж: нанесите на ресницы тушь, сделайте несколько взмахов кисточкой с румянами – и вы бесподобны!

Ягодные губы

Что может быть лучше в зимнем макияже, чем помада глубокого ягодного оттенка? Правда, для того чтобы не выглядеть так, словно вы переусердствовали с косметикой, не красьте глаза. Максимум – небольшое количество туши!

Длинные яркие ресницы

Уделите внимание вашим глазам. Этой зимой ресницы должны быть максимально яркими и длинными. Не можете подобрать идеальную тушь? Попробуйте нарастить ресницы или используйте накладные!

Нежные губы

Сложно представить зиму без сухих обветренных губ. К сожалению, ежедневное использование ярких помад может усугубить проблему. Чтобы сохранить губы в идеальной форме, используйте питательные бальзамы.

Мерцающие тона

Зима – это сезон смоки, но пришла пора попробовать что-то новенькое! Например, мерцающие оттенки теней для глаз. Это максимально простой и быстрый способ сделать роскошный вечерний макияж, особенно если вы дополните тени глянцевой нюдовой губой. Абсолютное совершенство.