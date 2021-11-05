Они не любят ходить по магазинам и невыносимы, когда болеют: врожденные мужские черты, которые девушкам нужно понять и простить

Между парнями и девушками много различий. Дело не только в физиологии, но и в характере, образе мышления, поведенческих привычках, менталитете. То, что женщинам кажется естественным, мужчины зачастую воспринимают по-своему.

Подобно парням, которым очень трудно понимать девушек, есть некоторые мужские черты, которые действительно сбивают с толку женщин. Чтобы поддерживать здоровые отношения, их нужно понять и простить. Воспринимать как законы природы, которые не изменить.

Для парней увлечение и хобби может значить больше, чем карьера и отношения

Наличие любимого занятия скрашивает серые будни мужчины, который мечется между работой и семейными обязанностями. Хобби – отличное средство от скуки и депрессии. Оно позволяет реализовать скрытый потенциал, интересы, повысить самооценку.

Одни пропадают в гараже, чиня машину. Другие коллекционируют редкие предметы. Третьи занимаются любимым ремеслом. Четвертые при первой возможности спешат на рыбалку. Но это не значит, что мужчина в этом случае отстранился от партнера, избегает тесных отношений. Ему необходима отдушина, чтобы выпустить пар и зарядиться энергией.

Однако бывают ситуации, что парни настолько увлекаются хобби, что ставят его на первое место в своей жизни. В будущем увлечение может пройти, но пока в глазах горит азарт, готовы уволиться с работы и прекратить отношения, если они мешают заниматься любимым делом.

Девушкам надо поддерживать увлечение любимого человека или хотя бы не мешать. Это лучшее занятие, чем распитие спиртных напитков и вечерние похождения в поисках приключений.

Мужчины не любят ходить по магазинам

Шопинг – исключительно женское развлечение. Мало парней, которые с удовольствием готовы часами бродить по торговому центру, меряя шмотки или выбирая сорта кофе. Для большинства – это скучное занятие, потеря свободного времени, которое можно было потратить на компьютерные игры или ремонт авто.

Истинный джентльмен, конечно, согласится сопроводить уважаемую даму за покупками. Но только из вежливости. Или чтобы проконтролировать, чтобы жена не спустила всю зарплату на ненужные вещи.

Бравые ребята не любят долгих телефонных разговоров

В период ухаживания влюбленные могут часами ворковать по телефону. Но когда конфетно-букетный период проходит, многие дамы разочаровываются. Почему их любимый все реже выходит на связь? Неужели разлюбил?

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Не стоит искать проблем там, где их нет. Дело вовсе не в чувствах друг к другу. Парни физиологически не переносят долгих разговоров по телефону, если они не несут смысловой нагрузки. Они устают, теряют концентрацию, становятся инертными или раздражительными. Женщины любят ушами, а мужчины – глазами.

Пока бурлят гормоны, их мозг пребывает в эйфории и готов к испытаниям телефоном. Но когда гормональный фон урегулируется, восстанавливаются привычные нормы поведения. Кстати, это касается не только голосовой связи, но и переписки в сети. Мужчина, как Джеймс Бонд, должен быть молчаливым, уравновешенным и сексуальным.

Парни живут не по графику

В то время как девчонки стремятся планировать свою жизнь, для мальчишек расписание – пустой звук. Это хорошо видно на примере общения с друзьями. Девушки обычно заранее договариваются о месте встречи, прорабатывают культурно-развлекательную программу, скидываются деньгами на то или иное мероприятие. Тщательно готовятся, чтобы не ударить в грязь лицом перед подругами.

У парней все наоборот. Встречи проводят спонтанно, достаточно позвонить приятелю и предложить потусоваться. Нет никакого графика и планов. Если им интересно друг с другом, компания может собираться хоть каждый день. Удивительно, что в этом случае куда-то пропадает усталость после работы, находится свободное время из напряженного графика. А если у кого-то нет денег, за него заплатит друг по доброте душевной: “Мы же кореша, нет проблем!”

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Если девушка любит своего парня, не стоит его ревновать к “дружбанам”. Мужское братство – вещь специфическая. Ставить выбор “Я или они!” нельзя, решение дамам может не понравиться.

Мужчинам сложно выполнять два дела одновременно

Это только римский полководец и император Юлий Цезарь мог выполнять 3 действия одновременно. На то он и гений. Не ищите подобного уникума среди знакомых парней.

Когда дело доходит до выполнения точной, кропотливой, скрупулезной работы, женщины намного лучше справляются с подобной задачей. Это отлично знают работодатели. Представительницы прекрасной половины человечества обладают завидной усидчивостью, дольше сохраняют сосредоточенность и могут выполнять два дела одновременно, не теряя качества работы.

Хотя мужчин и считают более выдержанными, это касается только их эмоций и логики. Им тяжело дается монотонный труд или поручение с несколькими задачами одновременно. Парни более импульсивны, их мысли роятся в голове слишком быстро. Они думают наперед и теряют концентрацию в настоящий момент.

Видимо, это связано с особенностями работы нервной системы. Доказано, что мозги женщин и мужчин приспособлены оптимально к разным видам деятельности. У “венерианок” больше связей между левым и правым полушариями, в то время как у “марсиан” больше нейронных взаимодействий внутри каждого полушария.

Болеющие мужчины невыносимы

Это сущая правда. Семейные люди наверняка замечали, что женщины легче болеют и могут даже работать, несмотря на температуру. Простуженный мужчина, наоборот, будет валяться на диване и всеми фибрами души демонстрировать страдание, хотя на градуснике до 37,5 градуса еле набегает.

Эта ментальная особенность объясняется психологами тем, что в обычном состоянии парень вынужден быть мужественным и ответственным. Заболев, он подсознательно демонстрирует, что тоже человек, а не робот. Он жаждет лишний раз почувствовать от близкого человека любовь и заботу. Что нужен не только для добычи денег, переноски тяжестей, копания грядок и ремонта в квартире.

Поэтому милым дамам все же хочется посоветовать с пониманием отнестись к маленьким слабостям избранника. Никто в этом мире не идеален. Тратить нервы на борьбу с ветряными мельницами – последнее дело. Будем же добрее друг к другу!