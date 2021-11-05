“Такая горячая”. Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках

На заглавном фото Рианна позирует на фоне шкафа с пластинками, стоя на четвереньках.

“Современные дети никогда не узнают, что такое винил, говорили они”, – написала артистка.

“Она такая горячая”, – отреагировали поклонники.

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Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

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