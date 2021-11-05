Международные эксперты опубликовали отчет об оружии российского происхождения на Донбассе

“На 230 страницах этого исследования содержится значительный массив фактологических данных, которые являются бесспорным свидетельством использования незаконными вооруженными формированиями на временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях вооружения и военной техники именно российского производства”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре заявили, что это первый отчет Conflict Armament Research, который стал результатом сотрудничества организации с контрразведкой СБУ, начатого в 2018 году.

“Целью работы было доведение международному сообществу объективной и беспристрастной информации о характере и происхождении оружия на востоке Украины. Опубликованный отчет впервые подробно охватил большой объем данных о вооружении и боеприпасах российского производства. Специалисты Conflict Armament Research изучили десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов”, – проинформировали в СБУ.

Деятельность организации также поддержали Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел, Офис генерального прокурора, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины и Государственная пограничная служба Украины.

“Совместными действиями оказано содействие интернациональной организации в соборе и анализе выявленных и изъятых отдельных видов вооружений и военной техники (ОВТ) российского производства в районе ООС”, – говорится в сообщении.

Контекст:

В СБУ сообщили, что Conflict Armament Research создана в 2011 году и наделена полномочиями Европейского союза по сбору, обобщению и анализу данных о происхождении вооружения и военной техники, используемых в зонах вооруженных конфликтов в разных регионах мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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