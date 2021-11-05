 

В Казахстане заявили, что Россия не блокировала поставки казахстанского угля в Украину

05.11.2021, 18:04, Новости дня
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В ведомстве подчеркнули, что Россия не блокировала поставку угля полностью, “но есть некоторые ограничения, в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны”.

4 ноября глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус написал в своем Telegram-канале, что Российская Федерация остановила транзит энергетического угля, поступающего в Украину из Казахстана.

По его словам, все соответствующие поставки в ноябре заблокированы, а технически блокировка происходит на уровне компании “Российские железные дороги”, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем по территории России.

О том, что РФ, остановив поставки энергетического угля, создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана, заявил также 5 ноября на заседании Верховной Рады министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Компания ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. т угля из Соединенных Штатов Америки. ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн т угля, в том числе из Польши (320 тыс. т) и США (150 тыс. т.). По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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