 

Судья “Танцев со звездами” похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто

05.11.2021, 18:04, Новости дня
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Во время съемки Чмерковский был в серых узких брюках, белом свитере и сером пальто нараспашку.

“Освещение уборной самое лучшее”, – написал он.

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Публикация от Maksim Chmerkovskiy (@maksimc)

Контекст:

Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

Премьера нового сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1” состоялась 5 сентября. Кроме Чмерковского, выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. Чмерковский впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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