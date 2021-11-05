 

СМИ: США не смогут одолеть объединившиеся Россию и Китай

05.11.2021, 17:56, Новости дня
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Сближение РФ и Китая против США – настоящий стратегический кошмар для Вашингтона, написал обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори.

«Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого», – цитирует его РИА «Новости».

Колумнист считает, что США могут спровоцировать скрытые трения между Россией и Китаем: для этого нужно начать предметный диалог с Москвой, чтобы вырвать ее из объятий Пекина. Он напомнил, что в восприятии русских основная угроза исходит из Европы, а расшрение НАТО на восток к границам РФ приводит к ухудшению ее стратегических позиций.

«Это означает, что даже маленький, можно сказать, символический вклад в безопасность этой страны со стороны США может оказать непропорционально большое влияние на поведение РФ и поменяет ее позицию в отношении Китая в нашу пользу», – пишет Мэллори.

Обозреватель предложил Штатам начать переговоры с Россией по вопросу экспансии Североатлантического альянса на восток, ослабить или скорректировать закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», вернуть Москву в клуб Большой семерки (G7), а также инициировать диалог в военной сфере.

Ранее в США испугались увиденной из космоса российской «торпеды апокалипсиса».



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