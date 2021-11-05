Названы сроки пополнения ТОФ новыми корветами

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05.11.2021, 17:56, Новости дня
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Тихоокеанский флот (ТОФ) получит до 2027 года 12 новых корветов, сообщил главком ВМФ Николай Евменов.

«Надводная составляющая Тихоокеанского флота до 2027 года пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380», – сказал главком по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения, информирует РИА «Новости».

По его словам, строительство серии корветов ведется на «Северной верфи» и Амурском судостроительном заводе, корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота.

«Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей», – добавил Евменов.

Ожидается, что до 2024 года будет полностью построена и войдет в состав Тихоокеанского флота серия из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.



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