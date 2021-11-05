Названы сроки пополнения ТОФ новыми корветами

Тихоокеанский флот (ТОФ) получит до 2027 года 12 новых корветов, сообщил главком ВМФ Николай Евменов.

«Надводная составляющая Тихоокеанского флота до 2027 года пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380», – сказал главком по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения, информирует РИА «Новости».

По его словам, строительство серии корветов ведется на «Северной верфи» и Амурском судостроительном заводе, корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота.

«Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей», – добавил Евменов.

Ожидается, что до 2024 года будет полностью построена и войдет в состав Тихоокеанского флота серия из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.