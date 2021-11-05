Названы сроки пополнения ТОФ новыми корветами
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Тихоокеанский флот (ТОФ) получит до 2027 года 12 новых корветов, сообщил главком ВМФ Николай Евменов.
«Надводная составляющая Тихоокеанского флота до 2027 года пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380», – сказал главком по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения, информирует РИА «Новости».
По его словам, строительство серии корветов ведется на «Северной верфи» и Амурском судостроительном заводе, корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота.
«Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей», – добавил Евменов.
Ожидается, что до 2024 года будет полностью построена и войдет в состав Тихоокеанского флота серия из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.
Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.
Смотреть комментарии → Комментариев нет