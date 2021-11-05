Выкупивший картину Папича за 1 миллион рублей продал её Эрмитажу за 25 миллионов

Эрмитаж выкупил картину с изображением украинского стримера Виталия “Папича” Цаля у швейцарского коллекционера за 25 миллионов рублей. Изначально картинка продана за 1 миллион самим стримером, но вскоре после огласки сделки стоимость произведения взлетела в десятки раз.

Ажиотаж в интернете на счет полотна заинтересовал крупнейший художественный музей России. Галерея уже давно искала способы привлечь к изобразительному искусству молодых россиян, которые, в большинстве, не проявляют интерес к “старым” экспонатам Эрмитажа. Решение о покупке картины принял директор и предложил 25 миллионов рублей швейцарскому коллекционеру.

Российские искусствоведы оценили качество картины.

“Автор хотел передать много смысла через это полотно. От неё веет благородством, я бы даже сказал, адекватностью. Сегодня картина стоит 25 миллионов, но скоро, когда молодое поколение подрастет, за неё будут предлагать миллиарды”, — заявил эксперт по живописи Валерий Жмышенко.

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