В Бразилии пассажиры самолета взбунтовались из-за задержки авиарейса

Самолет вылетел в Конфинс, однако вернулся из-за проливных дождей. Возмущенные пассажиры во время ожидания нового вылета жаловались, что авиакомпания не предоставила им адекватное питание и обслуживание.

Мест в отелях на всех пассажиров не хватило, и мужчина устроил скандал у стойки регистрации, требуя поселить в гостиницу его супругу. Получив отказ, он схватил столбик ограждения и начал бить по окну стойки.

В аэропорту сообщили, что военная полиция задержала пассажиров, участвовавших в беспорядках.

Контекст:

Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A (Gol) – бюджетная авиакомпания Бразилии со штаб-квартирой в городе Сан-Паулу, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по аэропортам страны и за ее пределы.

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