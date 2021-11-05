 

“На хлебушек заработает”. Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео

05.11.2021, 17:10, Новости дня
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По словам певца, идея записать этот ролик принадлежит матери. 

“Меня зовут Мария Алексеевна. Можно – просто Мария. Обращаюсь к вам с просьбой. Не для себя прошу, для сыночка. У него 2 декабря концерт. Вам ничего не стоит прийти, а ему будет приятно. И на хлебушек заработает. И жену свою, Надюшечку, свозит на море. Девочка моря не видела. Все по океанам, по океанам. На море хочет девочка. Очень прошу, приходите. Я билет себе уже купила”, – заявила Гудкова.

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Контекст:

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”.

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Музыкант женат на украинской певице Dorofeeva (Надя Дорофеева), экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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