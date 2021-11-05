 

“Никогда не делился негативом, все в себе переварил”. Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа

05.11.2021, 17:10, Новости дня
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“Это было абсолютно внезапно, потому что он здоровый человек, никогда ни на что не жаловался, никогда не болел ничем”, – сказала 63-летняя певица.

Она подчеркнула, что это был обычный семейный вечер, который они с мужем проводили вместе, смотря телевизор.

Аурика Ротару и Владимир Пигач прожили вместе почти 20 лет. Фото: aurika.com.ua

“Мы смотрели фильм “Империя волков”, я запомнила на всю жизнь. Досмотрели фильм, он пошел в ванную, как обычно перед сном. А я просто прилегла на диван и немножко задремала. Жду, пока он выйдет. Я проснулась от того, что у меня по душе прошелся такой холод…”, – призналась Ротару-младшая.

По ее словам, она подошла к ванной комнате, начала стучать в дверь, но муж не отозвался.

“Я не могла открыть дверь, вызвала охранника снизу… Пока мы взломали дверь, пока вызвали “скорую”, она приехала, но уже обширный инсульт. К сожалению, ничего не могли сделать”, – рассказала певица.

Она добавила, что у мужа были “некоторые проблемы с партнерами” и “он нервничал”.

“Но он никогда не делился, он все в себе переваривал. Все негативное… Он никогда об этом не рассказывал. Он в себе все это перенес…”, – резюмировала Ротару.

ВИДЕОО супруге Аурика Ротару рассказывает с 19 минуты. Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Аурика Ротару родилась 22 октября 1958 года в селе Маршинцы в Черновицкой области. Она окончила Черновицкое музыкальное училище имени Воробкевича и Одесский педагогический институт имени Ушинского. В 2019-м ей было присвоено звание народной артистки Украины.

В 1987-м певица вышла замуж за Владимира Пигача. В том же году в семье родилась дочь Анастасия.

У Ротару две внучки – четырехлетняя Вероника и восьмилетняя Аурелия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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