Google изменит способ входа в учетную запись
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В мае этого года Google объявила о намерении сделать двухэтапную аутентификацию обязательной для всех пользователей, а теперь компания начала активное внедрение новой системы.
Если этот параметр включен, пользователь будет получать SMS или электронное письмо с одноразовым паролем при каждом входе в учетную запись Google для подтверждения личности.
Кража паролей – наиболее распространенный способ взлома учетных записей, а двухфакторная аутентификация Google должна решить эту проблему, отметили в публикации.
Двухэтапная аутентификация является основой обеспечения безопасности Google, сообщил блог компании 5 октября.
“К концу 2021 года мы планируем автоматически зарегистрировать дополнительно 150 млн пользователей Google в двухэтапной аутентификации и потребовать, чтобы 2 млн создателей YouTube включили ее”, – заявили в компании.
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