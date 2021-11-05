 

Google изменит способ входа в учетную запись

05.11.2021, 17:10, Новости дня
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В мае этого года Google объявила о намерении сделать двухэтапную аутентификацию обязательной для всех пользователей, а теперь компания начала активное внедрение новой системы.

Если этот параметр включен, пользователь будет получать SMS или электронное письмо с одноразовым паролем при каждом входе в учетную запись Google для подтверждения личности.

Кража паролей – наиболее распространенный способ взлома учетных записей, а двухфакторная аутентификация Google должна решить эту проблему, отметили в публикации.

Двухэтапная аутентификация является основой обеспечения безопасности Google, сообщил блог компании 5 октября.

“К концу 2021 года мы планируем автоматически зарегистрировать дополнительно 150 млн пользователей Google в двухэтапной аутентификации и потребовать, чтобы 2 млн создателей YouTube включили ее”, – заявили в компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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