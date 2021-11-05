Минздрав вмешался в ситуацию с массовым увольнением врачей скорой помощи в ЕАО

Минздрав РФ направил в Еврейскую автономную область, где произошло массовое увольнение врачей скорой помощи, представителя Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы.

Как сообщил журналистам главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко, население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. По его словам, восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов.

«Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», – подчеркнул Багненко.

В свобю очередь, начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев полагает, что борьба с пандемией привелла к тому, что у медицинского персонала присутствуют элементы усталости: «Все мы люди, никуда от этого не деться, и может быть, отчасти профессионального выгорания». Он отметил, что на участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» расположенные Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек.

«Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья – и сделал прививку», – сообщил Лебедев.

Ранее стало известно, что в Облучье 15 сотрудников станции скорой помощи отказались делать прививки от коронавируса и уволились. Затем к ним присоединились еще 12 человек. Таким образом общее число уволившихся медиков в регионе достигло 27 человек.