Посольство в ФРГ считает некорректным спекуляции из-за гибели дипломата
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Посольство РФ в ФРГ не дает подробных комментариев относительно гибели в октябре российского дипломата в Берлине и считает некорректными спекуляции западных СМИ на этот счет, сообщили в российской дипмиссии.
«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года», – отметили в посольстве, передает ТАСС.
В посольстве также пояснили, что все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой.
«Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», – отметили в диппредставительстве.
Ранее сообщалось, что российский дипломат был найден мертвым у здания консульского отдела посольства РФ в Берлине.
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