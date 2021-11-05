 

Посольство в ФРГ считает некорректным спекуляции из-за гибели дипломата

05.11.2021, 17:02, Новости дня
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Посольство РФ в ФРГ не дает подробных комментариев относительно гибели в октябре российского дипломата в Берлине и считает некорректными спекуляции западных СМИ на этот счет, сообщили в российской дипмиссии.

«Трагический несчастный случай с российским дипломатом произошел 19 октября 2021 года», – отметили в посольстве, передает ТАСС.

В посольстве также пояснили, что все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой.

«Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», – отметили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что российский дипломат был найден мертвым у здания консульского отдела посольства РФ в Берлине.



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