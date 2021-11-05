Белый дом опроверг информацию об открытии генконсульства в США и КНР
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Администрация США опровергла ранее появившуюся информацию СМИ о возможности повторного открытия генеральных консульств США и КНР после предстоящего саммита лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина.
«Сообщения о возобновлении работы консульств неточны. Такие варианты даже не рассматриваются и не обсуждаются», – сказал представитель Совета национальной безопасности США Дин Либерман, передает РИА «Новости».
Как отмечали ранее в Белом доме, саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина планируется провести до конца текущего года.
Ранее издание Politico сообщило, что США и Китай по итогам планирующегося до конца года саммита могут объявить о возобновлении работы консульств двух стран и смягчении визовых ограничений.
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