 

Белый дом опроверг информацию об открытии генконсульства в США и КНР

05.11.2021, 17:02, Новости дня
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Администрация США опровергла ранее появившуюся информацию СМИ о возможности повторного открытия генеральных консульств США и КНР после предстоящего саммита лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина.

«Сообщения о возобновлении работы консульств неточны. Такие варианты даже не рассматриваются и не обсуждаются», – сказал представитель Совета национальной безопасности США Дин Либерман, передает РИА «Новости».

Как отмечали ранее в Белом доме, саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина планируется провести до конца текущего года.

Ранее издание Politico сообщило, что США и Китай по итогам планирующегося до конца года саммита могут объявить о возобновлении работы консульств двух стран и смягчении визовых ограничений. 



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