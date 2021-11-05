Володин объяснил необходимость законопроекта о публичной власти в регионах

В пример председатель ГД привел нормы, которые коснутся законодательной власти в плане парламентского контроля. “Впервые вводится норма, которая обязывает организовывать контрольно-счетные органы в регионах, которые должны будут заниматься вопросами контроля региональных бюджетов, внебюджетных фондов. Раньше это отдавалось на усмотрение регионов, где-то создавали Счетную палату, где-то нет”, – пояснил спикер.

Также закон даст региональным органам исполнительной власти устанавливать сроки полномочий главы региона. “Они могут оставить эти два срока, а могут отменить”, – отметил Володин.

Еще одной важной нормой законопроекта спикер ГД назвал возможность для органов прокуратуры выступать с законодательной инициативой. “Мы считаем, это правильно, потому что прокуратура исполняет контрольно-надзорные полномочия и сталкивается с правоприменительной практикой, видя, допустим, несовершенство закона, какие-то его слабые стороны”, – обозначил свою позицию Володин.

Проект закона дает возможность региональным парламентам принимать решения, исходя из специфики региона. Вместе с тем в нем содержатся положения, которые носят обязательный характер, подчеркнул спикер.