 

Володин объяснил необходимость законопроекта о публичной власти в регионах

05.11.2021, 16:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В пример председатель ГД привел нормы, которые коснутся законодательной власти в плане парламентского контроля. “Впервые вводится норма, которая обязывает организовывать контрольно-счетные органы в регионах, которые должны будут заниматься вопросами контроля региональных бюджетов, внебюджетных фондов. Раньше это отдавалось на усмотрение регионов, где-то создавали Счетную палату, где-то нет”, – пояснил спикер.

Также закон даст региональным органам исполнительной власти устанавливать сроки полномочий главы региона. “Они могут оставить эти два срока, а могут отменить”, – отметил Володин.

Еще одной важной нормой законопроекта спикер ГД назвал возможность для органов прокуратуры выступать с законодательной инициативой. “Мы считаем, это правильно, потому что прокуратура исполняет контрольно-надзорные полномочия и сталкивается с правоприменительной практикой, видя, допустим, несовершенство закона, какие-то его слабые стороны”, – обозначил свою позицию Володин.

Проект закона дает возможность региональным парламентам принимать решения, исходя из специфики региона. Вместе с тем в нем содержатся положения, которые носят обязательный характер, подчеркнул спикер.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.06 / Партнерские роды снижают риск послеродовой депрессии — российское исследование

14.08 / Личное: Мы не имеем права молчать

02.10 / Мнение: Особа приближенная к “императору”

17.12 / Владимир Березин благодарен Богу, что не остался калекой после ДТП

28.08 / Названы 5 видов продуктов питания для улучшения сна

27.01 / Володин о продлении ДСНВ: Решение, важное для всего мира

08.06 / В Калининградской области ушел под воду траулер

05.11 / Больным коронавирусом посоветовали изолировать себя от собак и кошек

05.08 / Скандалы: Эксперт ООН оценил опасность аммиачного облака из Бейрута для курортов Турции

30.09 / Поверх летнего топа или приталенного платья: как носить и с чем сочетать блейзер этой осенью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика