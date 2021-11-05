10 лет вместе: на волне успеха группы Artik & Asti ее солистка Аня Дзюба покидает проект

Фанаты коллектива Artik & Asti пребывают в шоке: Аня Дзюба больше не участница группы! Об этом на своей странице в Instagram сообщил второй член популярного дуэта, Артем Умрихин. Совместный поп-проект Дзюбы и Умрихина просуществовал 10 лет.

Уникальный стиль

История Artik & Asti началась в 2010 году. Тогда продюсер Артем Умрихин решил попробовать себя в качестве исполнителя в дуэте. Для полноты картины ему не хватало солистки, но когда Умрихину подвернулась демо-запись Анны Дзюбы, он решил, что это как раз то, что нужно. И не прогадал. Дуэт быстро набрал популярность – вокал Анны (Asti), рэп Артема (Artik) и танцевальная музыка стали фирменным стилем коллектива.

За эти долгие 10 лет Artik и Asti записали 4 студийных альбома, представили более 20 клипов и заработали множество музыкальных наград. Их копилка насчитывает пять «Золотых граммофонов», а также немалое количество премий каналов RU.TV и «Муз-ТВ». Такие треки группы, как «Девочка, танцуй», «Номер 1», «Истеричка», «Грустный дэнс», долгое время держались на первых местах в чартах Apple Music, “ВКонтакте” и “Яндекс.Музыке”.

Сольный проект

Новость о том, что Анна Дзюба покидает проект, стала совершенной неожиданностью не только для фанатов группы, но и для коллег по сцене. В своем микроблоге Умрихин написал, что, скорее всего, Анна займется сольной карьерой, а сам он будет подыскивать другую солистку для группы.

Прокомментировала ситуацию и сама Анна, объявив, что «это была красивая история». Она поблагодарила Артика за сотрудничество, но заявила, что пока не сформулировала, чем хочет заниматься дальше. В шоу-бизнесе ходят слухи, что решение разойтись было не совсем мирным. Анна получала меньший процент от выступлений, чем Артем (30 % против 45 соответственно). Также появилась информация, что на дне рождения автора главных хитов группы, Димы Лорена, Анна и Артем сидели за разными столами и практически не общались. Бывшие коллеги по дуэту подобные слухи никак не комментируют, предпочитая оставаться в нейтральных отношениях.