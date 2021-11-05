 

Во Львовской области утилизируют 40 тыс. доз просроченной COVID-вакцины AstraZeneca

05.11.2021, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“AstraZeneca поступила во Львовскую область как гуманитарная помощь. Есть около 40 тыс. доз AstraZeneca, которую область не использовала. Соответственно, она сейчас на карантине, возвращается назад на централизованные склады. Там на месте ее утилизируют”, – сказал Чемерис.

Также он добавил, что сейчас проблем с поступлением вакцин на территорию области нет. Желающие вакцинироваться чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте – CoronaVac, а AstraZeneca – реже всего.

Контекст:

По данным Минздрава, во Львовской области одну дозу COVID-вакцины получили 724,5 тыс. человек, полностью привились – 467,8 тыс. Львовская облгосадминистрация уточняет, что ежедневно в области прививаются 18–22 тыс. человек.

Всего в Украине одной дозой вакцинировались 11 млн граждан, двумя – 7,8 млн.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.04 / Хуснуллин оценил возможность строительства трассы Москва – Казань – Екатеринбург к 2024 году

21.07 / Nissan показала новый кроссовер Nissan Pathfinder для рынка России

04.04 / Das Erste – бундесвер укрепляет свой афганский контингент, опасаясь агрессии «Талибана»

27.07 / В Украине подтверждено более 800 новых случаев коронавируса за сутки

30.06 / Украинские министры пришли на заседание в майках сборной по футболу

14.08 / Врио главы Коми поучаствовал в акции «75 километров Победы»

27.09 / Ким Кардашьян обвинила Азербайджан в атаке на Армению

07.12 / Лукашенко поручил трудоустроить безработных, чтобы они «не шатались» по улицам

18.10 / Рекорд суточной заболеваемости COVID-19 побит в Италии

09.05 / В Украине за сутки выявили более пяти тысяч случаев заболевания COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика