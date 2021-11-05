Епифаний духовно поддержал мать голодающего в грузинской тюрьме Саакашвили – ПЦУ

Встреча проходила в Митрополичьем доме, резиденции Епифания.

“Мать третьего президента Грузии рассказала, что […] ее материнское сердце разрывается от боли. Предстоятель Православной церкви Украины духовно поддержал Гиули Аласанию, отметив, что испытания, случающиеся на жизненном пути, нужно преодолевать с крепостью духа и верой в Божью помощь”, – говорится в сообщении церкви.

В ПЦУ рассказали, что их предстоятель “в душевной атмосфере пообщался с гостьей и на другие жизненные темы, отметив великую силу молитвы в жизни каждого человека”.

О визите Аласании к Епифании сообщили 5 ноября и в Faacebook Саакашвили.

“В это непростое время предстоятель украинской церкви следит за событиями в Грузии и посланными Михаилу испытаниями. Митрополит сообщил, что молится о Михаиле Саакашвили и верит в победу справедливости”, – сказано в посте.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/423965135765756

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей “очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь”, подчеркнула она.

По состоянию на 5 ноября Саакашвили голодает в тюрьме уже 36-й день.

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